PHP Сделать вывод на сайте информации для пользователя: разрешить куки

От Вас просто простейший пример реализции вывода сообщения для пользователей. Сейчас такое требуют для всех сайтов в Европе. Чем проще пример, тем лучше. Внедрять в сайт Вам не придется. По примеру сделаем сами.