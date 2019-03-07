Доработка PHP парсера для получения информации на сайте.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки164 просмотра
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Имеется PHP парсер, который авторизуется на сайте и получает данные, доступные только после авторизации. 

Сайт изменил способ авторизации, изменились ссылки на формы для авторизации, вместо HTTP – HTTPS. 

Код который перестал работать во вложении (есть незначительные изменения для скрытия информации). 

Данный код вызывается из другого файла и в цикле получает нужную информацию. 

Скрипты используют библиотеку "Requests for PHP" для авторизации. 

Возможно требуется эмулирование действий браузера, установка Cookies через JavaScript.

PHP
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва