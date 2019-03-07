Доработка API доставки в VirtueMart Joomla

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки258 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет! Есть готовое рабочее API по расчёту доставки в VM. Что делает API: 

- Берёт от ИМ цену товара и вес товара (через GET) 

- Передаёт данные в Glavpunkt (поставщик API) и возвращает стоимость доставки 

- При оформление заказа – формирует заказ в системе учёта Glavpunkt (передаёт выбранные параметры доставки и данные клиента + товара) 

Что нужно поправить доработать: 

- Местами перепутаны правила расчёта доставки (там где картой, считает как оплата при получении и наоборот) 

- В одном из способов доставки передаются не те параметры  в систему учёта GP (перепутан выбранный город) 

- В одном из способов доставки не передаётся вес заказа (вместо этого прописан статичный 1кг) 

Что В ТЕОРИИ можно сделать: 

- При смене способа оплаты (картой или при получении) должна меняться цена доставки, в данный момент она не обновляется, нужно по новой выбрать способ доставки. Ранее эта фича работала, а сейчас перестала.

Документация по API:

http://glavpunkt.ru/apidoc/index.html

JoomlaVirtuemart
5 лет назад
jaggak
Виктор 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад