Доработка API доставки в VirtueMart Joomla

Привет! Есть готовое рабочее API по расчёту доставки в VM. Что делает API:

- Берёт от ИМ цену товара и вес товара (через GET)

- Передаёт данные в Glavpunkt (поставщик API) и возвращает стоимость доставки

- При оформление заказа – формирует заказ в системе учёта Glavpunkt (передаёт выбранные параметры доставки и данные клиента + товара)

Что нужно поправить доработать:

- Местами перепутаны правила расчёта доставки (там где картой, считает как оплата при получении и наоборот)

- В одном из способов доставки передаются не те параметры в систему учёта GP (перепутан выбранный город)

- В одном из способов доставки не передаётся вес заказа (вместо этого прописан статичный 1кг)

Что В ТЕОРИИ можно сделать:

- При смене способа оплаты (картой или при получении) должна меняться цена доставки, в данный момент она не обновляется, нужно по новой выбрать способ доставки. Ранее эта фича работала, а сейчас перестала.

Документация по API:

http://glavpunkt.ru/apidoc/index.html