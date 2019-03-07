Настройка доставки для интернет магазина.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка141 просмотр
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Необходимо создать условия доставки для Москвы и Питера. Для этих городов фиксированная курьерская доставка, и возможность выбрать пункты самовывоза Boxberry. Для остальных городов(Россия) Курьерская Boxberry, пункты самовывоза и почта России. https://waterpulse-shop.ru/%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/

5 лет назад
guest_15519516747019
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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