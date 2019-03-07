Настройка доставки для интернет магазина.

1.Нужно исправить ошибки в отображении страниц сайта, которые появились после переноса сайта с одного хостинга на другой.2.Разработать функционал автоматических скидок на написанные отзывы о товаре3. Разработать функционал создания скидочных купонов.Так как задач ещё будет много ...