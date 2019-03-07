Доработка сайта

1.Нужно исправить ошибки в отображении страниц сайта, которые появились после переноса сайта с одного хостинга на другой.2.Разработать функционал автоматических скидок на написанные отзывы о товаре3. Разработать функционал создания скидочных купонов.Так как задач ещё будет много для развития сайта, и потребуются ещё много различных доработок и разработок, я предпочтения отдам тому кто хочет создавать что-то новое а не штамповать побыстрее многостраничники. Я не считаю тех кто создаёт многостраничники -программистами-разработчиками. Мне нужен именно программист-разработчик. Сайты верстать многостраничные может и школьник на сегодняшний день. Для этого не обязательно нужен опытный программист.Так же тот кто не заламывает цену и понимает что лучше постоянные и регулярный доход, нежели получить один раз 10 кусков и потом полгода ждать нового клиента.Так же сразу уточню что времени на реализацию конкретной задачи я даю мало. Максимум 2 дня. Связано это с тем, что большинство просто тянут резину потому что хотят одним местом усидеть на нескольких стульях.Берут параллельно кучу одноразовых заказов чтобы их не потерять, отсрочивая выполнение моего в виду того, что у меня он не одноразовый, а лишь часть одного большого дела. В итоге я теряю время. И никакой предоплаты.Выполнил задачу - получил оговоренную сумму. Оговорили сумму на следующую задачу, выполнил задачу- получил оговоренную сумму.

Сразу указывайте свою цену на выполнение этих 3-х задач. Так же отмечу что я не терплю никаких вариантов по накрутке стоимости после озвучивания цены по типу:

"Я думал что ...., но оказалось что..., поэтому такая цена слишком маленькая , и нужно доплатить...". Сразу обдумывайте стоимость. Никаких доплат не будет. Как только слышу подобное, сразу прощание.

Проект для тех , кто хочет стабильно иметь постоянный доход. Так как задания по разработке сайта не будут идти постоянно, по типу закончил одно и сразу другое, то у вас будет достаточно времени для работы над другими одноразовыми заказами. Заказы будут поступать каждую неделю, по 1 -2 задания. Это до тех пор пока сайт не перейдёт на самообеспеченье. Как только он переходит, то работа станет постоянной.