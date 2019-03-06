Починить некорректные ссылки

http://osaggo.in.ua/osago_calc.html как вариант предлагаю написать свое! с учетом того что есть! Напишите свой калькулятор для страховок просчета и заказа! Как считает калькулятор. Берет данные с базы, есть базовый тариф 180 и коэфициенты к1-к7, есть 7 зон (киев ...
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Добрый день, есть сайт "theg oodl ife.ru" (убрать пробелы), где SSL отображает смешанный контент, и вместо зеленого замочка - восклицательный знак. При анализе сайта с F12/Console видно много нерабочих ссылок, из-за которых это и происходит. Нужно понять, почему ссылки нерабочие, и починить их. Не удалить, чтобы ошибка пропала, а именно починить.
Спасибо за ваши заявки.
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