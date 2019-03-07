Здравствуйте, ищу программиста с опытом создания каких-либо высоконагруженных систем, проектов. Для консультации, выполнения различных заданий по высоким нагрузкам.
Доработать калькулятор просчета страховки DLE движок на PHP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://osaggo.in.ua/osago_calc.html
как вариант предлагаю написать свое! с учетом того что есть! Напишите свой калькулятор для страховок просчета и заказа!
Как считает калькулятор. Берет данные с базы, есть базовый тариф 180 и коэфициенты к1-к7, есть 7 зон (киев и киевская обл это первая, бровары, боярка это вторая И так далее. , все эти коэф перемножаются. Надо модифицировать вот что нужно через админку добавлять и удалять компании, при создании компании например ск Гардиан. Должны быть поля - бонус малус-скидка для 1-7зоны( 0,9 например) , моя скидка(0,8 например) все эти поля должны редактироваться в админка. Как считает калькулятор берет базовый коеф (180)*на к1*к2,3,4,5,6,7*моя скидка(Тип тз (включать или не включать) -Місце реєстрації ТЗ (К2) - коэф (К1) (К3) (К4) (К5) (К6) строк дії договору и Скидка)= тариф.
Сейчас сделано как! Я указываю скидку например 20% , выбираю компании которые я добавляю вручную через код штмл в алминку и на сайт это не удобно, потом в админке выбираю кому применять скидку кому нет! Тоестт одна скидка на все компании, сейчас все изменилось мне надо на каждую зону указывать бонус малус, моя скидка, франшиза в каждой зоне ( на одну зону может быть 0,1000,2000фр, бонус малус на каждую компанию своя, и моя скидка на каждую компанию своя) таких зон 7
Сделать универсальный пхп калькулятор с БД, через админку добавил тут вывел http://prntscr.com/mu7muc
Выводим поля Номер - Страховая компания - Франшиза - Цена,грн. - кнопка оформить
При добавлении компании учтем - Тип тз (включать или не включать) - Місце реєстрації ТЗ (К2) (делаем скидку или не делаем) например для зоны 6,7 не хочу делать! Для пенсионеров не хочу делать скилки, для мотоциклов не хочу делать скидку!я должен это учесть при добавлении одной компании!
Вот как выглядят тарифы http://prntscr.com/mu7ovm
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