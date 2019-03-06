Сделать четче логотип на сайте на Word Press

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок184 просмотра
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Уважаемые фрилансеры!

Нужно сделать четче логотип вверху слева на сайте http://novoepole.com/

svg шаблон не поддерживает, но что-то нужно делать.

Спасибо откликнувшимся, указывайте, пожалуйста, стоимость 

5 лет назад
savorygroup
Андрей 
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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