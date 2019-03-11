Заменить устаревший код модулей поиска тура, настроить их работу

Однозначно рекомендую к сотрудничеству. Очень оперативно, всегда на связи, качество работы более чем устроило. Очень сговорчивый и понятливый исполнитель. Несмотря на то, что ТЗ мы составили не особо грамотно, Александр быстро разобрался что требуется. Всегда на связи. Спасибо, будем обращаться еще.