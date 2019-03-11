Заменить устаревший код модулей поиска тура, настроить их работу

Веб-программированиеЗавершен3 заявки132 просмотра
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Добрый день,

У нас есть сайт https://www.fun-travel.com.ua

На нем находится несколько модулей тура(поиск тура, витрины туров, минимальные цены), требуется настроить их корректную работу.  Раньше все работало, потом код устарел. 

Требуется исполнитель из Украины.

Пост оплата на приват карту.

Прошу озвучить стоимость и сроки.

Пишите, отвечу на все вопросы.

5 лет назад
8611611
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
DELTA85
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$30
1 день
WMZ
Однозначно рекомендую к сотрудничеству. Очень оперативно, всегда на связи, качество работы более чем устроило. Очень сговорчивый и понятливый исполнитель. Несмотря на то, что ТЗ мы составили не особо грамотно, Александр быстро разобрался что требуется. Всегда на связи. Спасибо, будем обращаться еще.
Вежливый, грамотный человек. Было приятно сотрудничать. Оплата в срок. Всегда на связи.
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