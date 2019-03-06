Натяжка вёрстки на netcat, программирование компонентов

Надо установить новый шаблон новой версии на старую админку или как угодно, самое главное, чтоб админка осталась старая. В шаблоне надо будет убрать кое то, а что то оставить.. Есть шаблон [url=http://livedemo00.template-help.com/opencart_63370/]http://livedemo00.template-help.com/opencart_63370/[/url] его надо установить на этот сайт, дизайн [url=http://dev.fermermag.ru/]http://fermermag.ru/[/url] есть ...