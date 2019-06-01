Парсер-сайт данных с API сервиса

Всем доброго времени суток!

Цель: написать сайт - парсер , который будет выгружать данные с API сервера, структурировать на сайте и размещать в определенных местах, разработать функционал сайта по заданному алгоритму.

Есть уже определенная структура сайта на макете, по которой необходимо все реализовать.

"Спарсеренные" данные должны размещаться в определенных местах и обновляться каждую секунду online. Сайт по анализу и статистике теннисных матчей. А именно это - счет по сетам, геймам, и первое очко (*15-0), статистические данные.

Все должно быть в режиме live.

Далее по определенному алгоритму и по заданным формулам выдается команда о необходимых действиях.

Данные должны обновляться без задержек.

Готовому взяться, скину более детальное ТЗ и макет со всеми пояснениями.

Срок выполнения проекта строго 13 дней + 2 дня предоставляется заказчику на тестирование, в случае выявления багов заказчиком, исполнителю дается 2 дня на исправление. Только после этого производиться оплата через данный портал (система оплаты Webmoney), без предоплат. Комиссия оплачивается заказчиком.

Всем спасибо.