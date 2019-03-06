Оптимизировать сайт для более быстрой загрузки

Создан на modx revo

На https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ набирает 23 балла для мобильных и 81 для компьютеров. Нужно сделать хотя бы 95.

То есть как минимум сделать:

1. Увеличить время хранения Кэша для изображений.

2. Изображения по сайту перевести в формат JPEG 2000.

3. Загрузите функцию отображения шрифтов в CSS ( используйте google fonts)

4. Оптимизировать самые долгоиграющие загрузки

5. Посмотреть отладчиком приоритет загрузки скриптов, выставить правильную последовательность

6. Уменьшить библиотеки JS (посмотрите отладчиком )

Так же необходимо поправить элемент Header (который появляется при прокрутке страницы) он моргает в браузере Edge и на Iphone\Ipad в браузере Safari