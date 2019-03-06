Оптимизировать сайт для более быстрой загрузки

Добрй день! Сайт - бытовки-быстро.рф 1. На сайте есть произвольный тип записей Товары, там есть Метки по подобию с обычными записями - все метки нужно вывести на главную и на соответствующих страницах товаров. При клике по метке(тегу) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создан на modx revo
На https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ набирает 23 балла для мобильных и 81 для компьютеров. Нужно сделать хотя бы 95.
То есть как минимум сделать:
1. Увеличить время хранения Кэша для изображений.
2. Изображения по сайту перевести в формат JPEG 2000.
3. Загрузите функцию отображения шрифтов в CSS ( используйте google fonts)
4. Оптимизировать самые долгоиграющие загрузки
5. Посмотреть отладчиком приоритет загрузки скриптов, выставить правильную последовательность
6. Уменьшить библиотеки JS (посмотрите отладчиком )
Так же необходимо поправить элемент Header (который появляется при прокрутке страницы) он моргает в браузере Edge и на Iphone\Ipad в браузере Safari
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