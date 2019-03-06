Bitrix24 API вывести показатели в диаграммы в html-файл

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Добрый день!  Нужно вывести из битрикс24 в виде html файла показатели.В частности: обьем поступивших/запланированных денег ,  Обьем плана/факта поступивших денег для каждого менеджера.  Пока вот такая простая штука. Визуализация диаграммой и графиком соответственно.

сколько это может стоить для меня?Подробное тз разумеется будет со всеми деталями, пока примерная оценка плюс/минус. Дальше будем развивать диаграммы и делать новые.

HTML
5 лет назад
virom-barnaul
Виталий 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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