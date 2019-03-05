PHP скрипт добавления подписчика в сервис рассылок sendpulse.com через

Суть - при оплате заказа некий сервис приема платежей отправляет данные по оплате POST запросом. Взять эти данные я могу (конкретно, я беру емейл) при помощи имеющегося небольшого собственного файла PHP скрипта.

Далее этот емейл мне нужно отправить в сервис рассылки sendpulse при помощи API.

То есть, нужно написать небольшой PHP скрипт, который подключается к API sendpulse и путем отправки POST запроса подписывает емейл на нужную адресную книгу (группу рассылки).

Перед работой для удобства предоставлю ссылки на документацию API sendpulse, а также ссылку на библиотеку API Github