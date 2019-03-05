есть проект с уже сделанной вёрсткой и бекендом, задача доделать программирование вёрстке по списку задач. Общение с сервером идёт через апи (есть документация по методологии RAML). Примеры задач: На экране colleagues > filter неверно используются запросы на ...
PHP скрипт добавления подписчика в сервис рассылок sendpulse.com через
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть - при оплате заказа некий сервис приема платежей отправляет данные по оплате POST запросом. Взять эти данные я могу (конкретно, я беру емейл) при помощи имеющегося небольшого собственного файла PHP скрипта.
Далее этот емейл мне нужно отправить в сервис рассылки sendpulse при помощи API.
То есть, нужно написать небольшой PHP скрипт, который подключается к API sendpulse и путем отправки POST запроса подписывает емейл на нужную адресную книгу (группу рассылки).
Перед работой для удобства предоставлю ссылки на документацию API sendpulse, а также ссылку на библиотеку API Github
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