Изменить блоки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Задача во вложении.

Немного верстки + внедрить в сайт на 1С-Битрикс

6.03 вечером будет макет от дизайнера по которому работать (п.2-4)

2 дня на выполнение, т.е. 8.03 хотелось бы видеть изменения на сайте.

Работа по безопасной сделке.

5 лет назад
noctis-seo
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад