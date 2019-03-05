Разработать Проект на Laravel последней версии

Здравствуйте, есть действующий проект, написан на чистом PHP. Его нужно перенести на Laravel либо переписать заново.

Желательный стек технологий, Laravel , Vue (React), Node, MongoDB, Kamalio, Asterisk

Есть незаконченное техническое задание, так как мы описываем существующий проект в исходниках, потребуется время.

Скорее всего завтра будет полноценное тз по не законченным пунктам. Так же есть дизайн макеты всех страниц и функций, что упростит задачу при разработке