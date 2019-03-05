Нужно сделать скрипт (для опытных прогеров)

Внести доработки согласно ТЗ https://docs.google.com/document/d/1tO4VeDEQsHxCl6hVCx9O0foUzNsVA88XUaHRkH5H8Wo/edit#heading=h.43oo9tg24opw
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать скрипт, который позволит нескольким пользователям, одновременно (до 5-7 пользователей), подсоединяться к одному аккаунту в моем кабинетам работодателя на сайте хэхэ ру, т.е. у меня есть небольшое количество аккаунтов в моем кабинете, на каждый из которых нужно подсоединить несколько пользователей.
Что нужно в функционале программы
1. Запретить выход из личного кабинета при нажатии пользователя на кнопку крестик
2. Запросы к hh должны быть с одного IP и идти не одновременно, а по очереди
3. При нажатии на резюме, оно открывается в отдельном окне
4. Сделать возможность к одному кабинету подключать несколько пользователей
5. Реализовать максимальное количество просмотров резюме для одного пользователя в количестве до 150 шт. в день
6. Программа должна работать без зависаний при нагрузках (например, одновременно вошли более 20 пользователей)
7. Сделать возможность подключать и отключать пользователей от кабинета
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написать скрипт, который выводит на страницу сайта изображение в зависимости от выбранных пользователем пунктов в выпадающих списках. Сайт сделан на Тильде. Прототип формы со списками можно посмотреть здесь: http://icontest.tilda.ws/test123 Взаимное месторасположение формы и выводимого изображения можно посмотреть на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, оставляйте заявки у кого есть опыт работы и кто сможет помочь. Оплата по фактуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
В админке в редактировании категорий есть поле "Описание". Необходимо сделать так, чтобы это описание не дублировалось на 2/3/4 и т.д. страницах (?page=2).Закрыт5 лет назад
Есть такой код https://beta.ctrlv.cz/en/gMrk Необходимо, чтобы получаемая картинка из canvasa была на всех девайсах одного размера (сейчас при формировании PDF файла на разных устройствах, картинка вставляемая имеет разные размеры), и как следствие сформированный PDF имел всегда ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Доброго времени суток! 1. Необходимо в МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ САЙТА скрыть "Альбом 1", "Альбом 2", "Альбом 3", "Альбом 4" в "Дочернее меню 1" и в "Дочернее меню 2", чтобы они открывались и скрывались по клику. (в данный ...Закрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо на лендинг (3 товарных позиции) подключить оплату и интеграцию с транспортными компаниями: СДЭК, ЕМС, ПЭК. Лендинг адаптивный. Сроки стоимость.Закрыт5 лет назад
1. На сайте SECRETVPN необходимо починить прием платежей через Yandex Money. Сейчас при попытке оплатить пользователю показывает сообщение: "Не получилось. Похоже, это техническая ошибка. Попробуйте заплатить еше раз. (см. скриншот). 2. Дополнительно необходимо настроить прием пластиковых карт c ...Закрыт5 лет назад
Нужно поправить баги вывода списка городов на сайте, убрать баги калькулятора доставки, отверстать кнопки авторизации через соц сети. Требования к разработчику: Умение работать с гит системой – все проводится через систему bitbucket Знание CMS 1C-Bitrix (Сайт на битриксе) Нужен ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
С системой этой я не знаком нисколько. Сайт был куплен. Функционал на сайте реализован и подключен к другому доменному имени. Хотелось бы подключить систему оплаты G2A PAY к своему доменному имениВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад