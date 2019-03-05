Нужно сделать скрипт (для опытных прогеров)

Нужно сделать скрипт, который позволит нескольким пользователям, одновременно (до 5-7 пользователей), подсоединяться к одному аккаунту в моем кабинетам работодателя на сайте хэхэ ру, т.е. у меня есть небольшое количество аккаунтов в моем кабинете, на каждый из которых нужно подсоединить несколько пользователей.

Что нужно в функционале программы

1. Запретить выход из личного кабинета при нажатии пользователя на кнопку крестик

2. Запросы к hh должны быть с одного IP и идти не одновременно, а по очереди

3. При нажатии на резюме, оно открывается в отдельном окне

4. Сделать возможность к одному кабинету подключать несколько пользователей

5. Реализовать максимальное количество просмотров резюме для одного пользователя в количестве до 150 шт. в день

6. Программа должна работать без зависаний при нагрузках (например, одновременно вошли более 20 пользователей)

7. Сделать возможность подключать и отключать пользователей от кабинета