Нужно сделать скрипт (для опытных прогеров)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка167 просмотров
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Нужно сделать скрипт, который позволит нескольким пользователям, одновременно (до 5-7 пользователей), подсоединяться к одному аккаунту в моем кабинетам работодателя на сайте хэхэ ру, т.е. у меня есть небольшое количество аккаунтов в моем кабинете, на каждый из которых нужно подсоединить несколько пользователей.  

Что нужно в функционале программы  

1. Запретить выход из личного кабинета при нажатии пользователя на кнопку крестик  

2. Запросы к hh должны быть с одного IP и идти не одновременно, а по очереди  

3. При нажатии на резюме, оно открывается в отдельном окне  

4. Сделать возможность к одному кабинету подключать несколько пользователей  

5. Реализовать максимальное количество просмотров резюме для одного пользователя в количестве до 150 шт. в день  

6. Программа должна работать без зависаний при нагрузках (например, одновременно вошли более 20 пользователей)  

7. Сделать возможность подключать и отключать пользователей от кабинета

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва