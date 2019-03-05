Написать скрипт расширенного функционала для Тильды

Внести доработки согласно ТЗ https://docs.google.com/document/d/1tO4VeDEQsHxCl6hVCx9O0foUzNsVA88XUaHRkH5H8Wo/edit#heading=h.43oo9tg24opw
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо написать скрипт, который выводит на страницу сайта изображение в зависимости от выбранных пользователем пунктов в выпадающих списках.
Сайт сделан на Тильде.
Прототип формы со списками можно посмотреть здесь:
http://icontest.tilda.ws/test123
Взаимное месторасположение формы и выводимого изображения можно посмотреть на скриншоте к заданию.
Алгоритм работы формы:
1) Пользователь выбирает интересующие его характеристики иконы: раздел, название, размер.
2) В зависимости от выбранных характеристик на страницу выводится изображение иконы.
Каждая картинка привязана к каждому пункту из списка "название".
Картинка выводится "на лету", по выбору из списка "название".
3) Пользователь вводит свой телефон (и, возможно, заполняет другие поля) и нажимает кнопку "узнать цену".
Данные формы стандартным образом передаются на сервер.
Крайне желательно привязать скрипт к существующему или кастомизированному блоку Тильды, с тем чтобы можно было легко менять внешний вид и содержание списков формы.
Требования и детали.
1) Список Раздел должен быть отсортирован кастомно (по популярности).
2) Список Название должен быть отсортирован по алфавиту.
3) При загрузке страницы в браузер во всех списках должны быть выбраны пункты по умолчанию, также должна быть выбрана соответствующая картинка.
Информация для выбора пунктов передается в урле страницы через utm-метки.
4) Для каждого пункта списка Раздел свой собственный список Название. Список Размер один для всей формы.
5) Нужно обеспечить возможность удобного редактирования списков и фотографий менеджером сайта.
В отзыве напишите:
1) Сроки выполнения работы.
2) Стоимость за вашу работу;
Заранее спасибо!
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