Написать скрипт расширенного функционала для Тильды

Здравствуйте!

Необходимо написать скрипт, который выводит на страницу сайта изображение в зависимости от выбранных пользователем пунктов в выпадающих списках.

Сайт сделан на Тильде.

Прототип формы со списками можно посмотреть здесь:

http://icontest.tilda.ws/test123

Взаимное месторасположение формы и выводимого изображения можно посмотреть на скриншоте к заданию.

Алгоритм работы формы:

1) Пользователь выбирает интересующие его характеристики иконы: раздел, название, размер.

2) В зависимости от выбранных характеристик на страницу выводится изображение иконы.

Каждая картинка привязана к каждому пункту из списка "название".

Картинка выводится "на лету", по выбору из списка "название".

3) Пользователь вводит свой телефон (и, возможно, заполняет другие поля) и нажимает кнопку "узнать цену".

Данные формы стандартным образом передаются на сервер.

Крайне желательно привязать скрипт к существующему или кастомизированному блоку Тильды, с тем чтобы можно было легко менять внешний вид и содержание списков формы.

Требования и детали.

1) Список Раздел должен быть отсортирован кастомно (по популярности).

2) Список Название должен быть отсортирован по алфавиту.

3) При загрузке страницы в браузер во всех списках должны быть выбраны пункты по умолчанию, также должна быть выбрана соответствующая картинка.

Информация для выбора пунктов передается в урле страницы через utm-метки.

4) Для каждого пункта списка Раздел свой собственный список Название. Список Размер один для всей формы.

5) Нужно обеспечить возможность удобного редактирования списков и фотографий менеджером сайта.

В отзыве напишите:

1) Сроки выполнения работы.

2) Стоимость за вашу работу;

Заранее спасибо!