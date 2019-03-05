Написать скрипт расширенного функционала для Тильды

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка140 просмотров
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Здравствуйте! 

Необходимо написать скрипт, который выводит на страницу сайта изображение в зависимости от выбранных пользователем пунктов в выпадающих списках. 

Сайт сделан на Тильде. 

Прототип формы со списками можно посмотреть здесь:

http://icontest.tilda.ws/test123

Взаимное месторасположение формы и выводимого изображения можно посмотреть на скриншоте к заданию. 

Алгоритм работы формы: 

1) Пользователь выбирает интересующие его характеристики иконы: раздел, название, размер. 

2) В зависимости от выбранных характеристик на страницу выводится изображение иконы. 

Каждая картинка привязана к каждому пункту из списка "название". 

Картинка выводится "на лету", по выбору из списка "название". 

3) Пользователь вводит свой телефон (и, возможно, заполняет другие поля) и нажимает кнопку "узнать цену". 

Данные формы стандартным образом передаются на сервер. 

Крайне желательно привязать скрипт к существующему или кастомизированному блоку Тильды, с тем чтобы можно было легко менять внешний вид и содержание списков формы. 

Требования и детали. 

1) Список Раздел должен быть отсортирован кастомно (по популярности). 

2) Список Название должен быть отсортирован по алфавиту. 

3) При загрузке страницы в браузер во всех списках должны быть выбраны пункты по умолчанию, также должна быть выбрана соответствующая картинка. 

Информация для выбора пунктов передается в урле страницы через utm-метки. 

4) Для каждого пункта списка Раздел свой собственный список Название. Список Размер один для всей формы. 

5) Нужно обеспечить возможность удобного редактирования списков и фотографий менеджером сайта.  

В отзыве напишите:  

1) Сроки выполнения работы.  

2) Стоимость за вашу работу;  

Заранее спасибо!  

5 лет назад
os55
Олег 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад