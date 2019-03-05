Сайт картин на Django, Доработка проекта(сайта) на django

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Есть (сайт)страница с картинами, все картины парсятся с сайта третьяковской галерии, эти картины нужно преобразовывать в товар с возможностью добавить в корзину, счетчиком просмотров, добавить страницу политики конфиденциальности, сайт работает на Django,  

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Django
5 лет назад
VoroninAndreu
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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