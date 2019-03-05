Каталог товаров (парсер) или готовый файл YML

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки219 просмотров
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Задача:

Найти название товаров (не модели) и ссылку на фотографию из Маркета, Прайс.ру или любого другого большого интернет магазина

Пример:

Магнитофон

Мотоблок

Велосипед 

Тяпка

Товары различны, не повторяются.

Что не подойдет:

Мобильный телефон Samsung

Мобильный телефон Apple 

Это один и тот же товар.

5 лет назад
saitby
41 годБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад