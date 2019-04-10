Сделать лендинг на основе уже имеющегося

Веб-программированиеЗавершен14 заявок223 просмотра
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на основе готового лендинга, сделать другой. заменить фото и текст.

5 лет назад
vipflat
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
romchyk16
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 лет назад
$15
1 день
WMZ
Роман, сделал все все правки которые требовались. Выдержал наши сложности с администрированием сайта, которые не позволяли ему удобно работать. Спасибо большое! Очень профессиональный и порядочный исполнитель.
Всё нормально, оплата своевременно, рекомендую к сотрудничеству.