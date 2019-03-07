Сгенерировать/создать новый каталог на сайте, на базе существующего

ТЗ на создание каталога шин на сайте https://vilochnyi.ru/

Основной каталог на сайте - это каталог погрузчиков https://vilochnyi.ru/alfavit-brend/

На его базе в свое время был сгенерирован, создан каталог тяговых АКБ к данным погрузчикам https://vilochnyi.ru/alfavit-brend-akb/. По сути были взяты названия брендов, марок, карточки погрузчиков и к каждой из них была создана карточка аккумулятора. Наполнение страницы карточки - очень простое, без характеристик.

Нужно создать точно таким же образом каталог шин к погрузчикам на данной сайте.

То есть все погрузчики имеют свои названия (разделены в каталоге по брендам производителей). Такие запчасти к ним как аккумуляторы, шины и т.д. имеют названия, связанные с брендом погрузчика и его маркой. Люди их так ищут.

Каждая карточка шины будет называться например так: Шина на колесо к вилочному погрузчику Atlet Doppio PSD

В целом, просто посмотрите каталог тяговых аккумуляторов, который создан на базе каталога погрузчиков и все станет понятно.

Карточка товара у шин получается точно такой же, как у аккумулятора, никаких характеристик там нет.

Картинки шин я пришлю - их будет всего несколько видов, они должны быть в случайном порядке разбиты по карточкам.

Оплата на карту в любой валюте или ЯД в рублях. В предложениях обязательно указывайте стоимость работы.

Срок - саму генерацию и внедрение на сайт каталога желательно сделать за один день, до 21.00 по Москве завтрашнего вечера. И плюс 1-2 дня на доработку, какие-нибудь правки, дедлайн и оперативка - в пятницу в 10.00 по Москве.