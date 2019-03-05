Разработка wysiwyg редактора на jQuery

Всем привет. Нужен спец по Тильде. Задача — к городскому номеру телефона (в каждом блоке где он используется) добавить span с классом ya-phone Адрес сайта: https://clck.ru/FJvLs
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать wysiwyg-редактор для конструирования страниц сайта.
Обязательно на jQuery не старше версии 1.10 (во избежании конфликтов в системе).
ТЗ, координация и приемка проекта производится профессиональным front-end разработчиком т.е. четкое постановка задачи и понимание специфики. С уважаем к профессионалам, гарантируем адекватное отношение и достойную оплату (стоимость в проекта указана формальной, точнее определим непосредственно после обсуждения ТЗ).
Просьба откликаться только, если действительно хорошо владеете JS (jquery), JSON, CSS, HTML в противном случае мы только потеряем время.Подробное ТЗ отправляется только реальным кандидатам.
Просьба оставлять описание своих скиллов.
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