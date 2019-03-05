Сделать портал по шаблону с изменениями на wordpress

Всем привет. Нужен спец по Тильде. Задача — к городскому номеру телефона (в каждом блоке где он используется) добавить span с классом ya-phone Адрес сайта: https://clck.ru/FJvLs
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. есть бесплатный шаблон, который впринципе на 70% подходит, https://www.themehorse.com/preview/newscard/
2. во вложении изменения к шаблону, в процессе обсудим, понимание четкое есть!
3. второй файл, как должен работать фильтр по поиску в каталоге.
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