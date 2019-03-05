Разместить классы для подмены телефона на сайте — Tilda

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка116 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет. Нужен спец по Тильде. Задача — к городскому номеру телефона (в каждом блоке где он используется) добавить span с классом ya-phone

Адрес сайта: https://clck.ru/FJvLs 

Tilda
5 лет назад
mikhailtt
Михаил 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Разработать Проект на Laravel последней версии

    Здравствуйте, есть действующий проект, написан на чистом PHP. Его нужно перенести на Laravel либо переписать заново.  Желательный стек технологий, Laravel , Vue (React), Node, MongoDB, Kamalio, Asterisk  Есть незаконченное техническое задание, так как мы описываем существующий проект ...

    Laravel
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать портал по шаблону с изменениями на wordpress

    1. есть бесплатный шаблон, который впринципе на 70% подходит, ссылку на шаблон скину  2. во вложении изменения к шаблону, в процессе обсудим, понимание четкое есть!  3. второй файл, как должен работать фильтр по поиску в каталоге.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сгенерировать/создать новый каталог на сайте, на базе существующего

    ТЗ на создание каталога шин на сайте [url=https://vilochnyi.ru/]https://vilochnyi.ru/[/url] Основной каталог на сайте - это каталог погрузчиков [url=https://vilochnyi.ru/alfavit-brend/]https://vilochnyi.ru/alfavit-brend/[/url] На его базе в свое время был сгенерирован, создан каталог тяговых АКБ к данным погрузчикам [url=https://vilochnyi.ru/alfavit-brend-akb/]https://vilochnyi.ru/alfavit-brend-akb/[/url]. По сути были взяты ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Исправить ошибку в журнале админки.

    [b]Неустранимая ошибка[/b]: допустимый размер памяти 201326592 байт исчерпан (пытался выделить 117764587 байт) в [b]/home/****/****/docs/vqmod/vqcache / vq2-system_engine_controller.php[/b] on line [b]78 [/b]78 строка                    extract($this-&gt;data);

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Webhook для Tilda.cc

    Задача состоит в следующем: Есть программа автоматизации маркетинга Mautic + лендинги на Тильде = надо сделать передачу данных (email) из формы Тильды в базу Mautic

    Tilda
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт картин на Django, Доработка проекта(сайта) на django

    Есть (сайт)страница с картинами, все картины парсятся с сайта третьяковской галерии, эти картины нужно преобразовывать в товар с возможностью добавить в корзину, счетчиком просмотров, добавить страницу политики конфиденциальности, сайт работает на Django,   оцените проект, и скажите ...

    Django
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка кода на Wordpress

    1. Оформить в виде шорткода. 2. Есть список адресов (список page) которые нужно вывести, предварительно сгруппировав по произвольному полю - принадлежность к области, краю, городу. 3. Вывод нужно осуществить в код спойлера.  4. Сортировка по алфавиту (по названию ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки по сайту

    Необходимо внести правки на сайте: Исправить некорректную работу сортировки. Настроить цели. Добавить блоки товаров. Добавить кнопку и мелкие правки. Список в Google Docs https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L_UTELPZU3WWijHhnShJI7pp_4dMeFObavPwcP5HTQw/edit?usp=sharing Сайт guitarman.by Сайт самопис, пример структуры: http://prntscr.com/mtgw83 http://prntscr.com/mtgwe7 http://prntscr.com/mth1md Интересует долгосрочное сотрудничество, периодически требуются правки.​

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Каталог товаров (парсер) или готовый файл YML

    [b]Задача:[/b] Найти название товаров (не модели) и ссылку на фотографию из Маркета, Прайс.ру или любого другого большого интернет магазина [b]Пример:[/b] Магнитофон Мотоблок Велосипед  Тяпка Товары различны, не повторяются. [b]Что не подойдет:[/b] Мобильный телефон Samsung Мобильный телефон Apple  Это один и тот же товар.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад