Требуется внедрить правки на джумле

За 10 лет работы на фрилансе могу сказать одно - исполнитель который в срок делает поставленную задачу, при этом не требуется описывать 10тки багов и ждать доработок - редкость. За такого исполнителя нужно держаться. Марк - именно такой исполнитель. Четкая работа, вежливость в общении и профессионализм. Была сложная тема для джумлы в которую нужно было внедрить правки. 1 день - и Марк все сделал. Рекомендую.