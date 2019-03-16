Требуется внедрить правки на джумле

$100
Веб-программированиеЗавершен3 заявки197 просмотров
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Тз по ссылке ниже. 

https://docs.google.com/document/d/12gqnwF7VLxMtkKp1tqoe6_5zoyD9dNb1gZgTiJQw6z4/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС. 

5 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
M_A_S_T_E_R_
Марк 
44 годаМолдова
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-1)
5 лет назад
$80
5 дней
WMZ
За 10 лет работы на фрилансе могу сказать одно - исполнитель который в срок делает поставленную задачу, при этом не требуется описывать 10тки багов и ждать доработок - редкость. За такого исполнителя нужно держаться. Марк - именно такой исполнитель. Четкая работа, вежливость в общении и профессионализм. Была сложная тема для джумлы в которую нужно было внедрить правки. 1 день - и Марк все сделал. Рекомендую.
Отличный заказчик. Всем рекомендую!