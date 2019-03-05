Программирование фронтенда react+redux

Требуются консультации и доработки по срм системе террасофт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть проект с уже сделанной вёрсткой и бекендом, задача доделать программирование вёрстке по списку задач. Общение с сервером идёт через апи (есть документация по методологии RAML).
Примеры задач:
На экране colleagues > filter неверно используются запросы на сервер для autocomplete в строке фильтрации
Expected:
Согласно документации, запрос GET /employees/autocomplete не допускает параметров.
Вместо этого метод возвращает все объекты (сотрудников, должности и отделы компании) по которым должна производиться фильтрация на клиенте.
Конкретнее, фильтрация должна проводиться по атрибутам first_name и last_name сотрудников, и атрибутам title должностей и отделов.
Остальные атрибуты возвращаются в результатах запроса для возможности корректного отображения результатов поисковой выдачи и дальнейшего взаимодействия.
На экране colleagues > filter не открывается pop-up для редактирования информации сотрудника при выборе соотв пункта контекстного меню
На экране colleagues > filter не происходит удаление сотрудника при выборе пункта Remove в контекстном меню
На экране new company > structure&employees поля для добавления нового сотрудника доступны даже если не выбран ни один отдел
Таких задач около 150
В примерах приведены усредненные по сложности задачи.
Адрес фронта запрещено публиковать в тексте проекта, поэтому могу выслать личным сообщениям кандидатам
Интересуют предложения с вилкой стоимости по такому количеству задач и примерным срокам исполнения.
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