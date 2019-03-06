Доделка виджетов на Wordpress

Тех. задание:

1. Проверить почему на странице https://smartfy.ru/garmin-smart-chasy/при переходе из любого товара «Все смарт часы GARMIN” https://smartfy.ru/product-category/vse-smart-chasy-garmin/- отображаются только два товара: GARMIN Forerunner 935 и GARMIN Forerunner 35,

а остальные товары, включенные в группу «Все смарт часы GARMIN” тут не отображаются. Нужноисправить.

2. Необходимо вывести: Категории, окно Поиск,Фильтр по цене, Элементы продуктов (Метки товаров), Недавно просмотренные (то

что есть на странице, к примеру: https://smartfy.ru/product-category/vzroslye-umnye-chasy/) на главные страницы категорий товаров, к примеру на эту: https://smartfy.ru/umnye-chasy-vzroslym/

3. Необходимо настроить Категории, Элементыпродуктов (Метки товаров), так, чтобы я сам мог выбирать какие из категорий,

элементы продуктов были доступны для отображения на той или иной странице. К

примеру, чтобы я мог убрать со страницы Умных часов такие категории ,как: OGON (кошельки)и т.д. Также по Элементам продуктов.

4. Необходимо настроить шрифты этих виджетов:Категории, окно Поиск, Фильтр по цене, Элементы продуктов (Метки товаров) –

чтобы они отображались красивоЮ в одном стиле сайта, легко загружались.

5. Все должно корректно работать на Десктопе имобильной версии сайта.

Если будут вопросыили предложения по дополнению и улучшению задуманного – буду рад.