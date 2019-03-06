Доделка виджетов на Wordpress

Требуется доработка доски объявлений на СМС osclass. Оплата только по факту выполнения задания. На шаблонные ответы типа: Я прочитал Ваше задание и с радостью за него возьмусь, не отвечаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тех. задание:
1. Проверить почему на странице https://smartfy.ru/garmin-smart-chasy/при переходе из любого товара «Все смарт часы GARMIN” https://smartfy.ru/product-category/vse-smart-chasy-garmin/- отображаются только два товара: GARMIN Forerunner 935 и GARMIN Forerunner 35,
а остальные товары, включенные в группу «Все смарт часы GARMIN” тут не отображаются. Нужноисправить.
2. Необходимо вывести: Категории, окно Поиск,Фильтр по цене, Элементы продуктов (Метки товаров), Недавно просмотренные (то
что есть на странице, к примеру: https://smartfy.ru/product-category/vzroslye-umnye-chasy/) на главные страницы категорий товаров, к примеру на эту: https://smartfy.ru/umnye-chasy-vzroslym/
3. Необходимо настроить Категории, Элементыпродуктов (Метки товаров), так, чтобы я сам мог выбирать какие из категорий,
элементы продуктов были доступны для отображения на той или иной странице. К
примеру, чтобы я мог убрать со страницы Умных часов такие категории ,как: OGON (кошельки)и т.д. Также по Элементам продуктов.
4. Необходимо настроить шрифты этих виджетов:Категории, окно Поиск, Фильтр по цене, Элементы продуктов (Метки товаров) –
чтобы они отображались красивоЮ в одном стиле сайта, легко загружались.
5. Все должно корректно работать на Десктопе имобильной версии сайта.
Если будут вопросыили предложения по дополнению и улучшению задуманного – буду рад.
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