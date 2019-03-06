Скопировать или сделать аналогичный сайт

Создан на modx revo На https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ набирает 23 балла для мобильных и 81 для компьютеров. Нужно сделать хотя бы 95. То есть как минимум сделать: 1. Увеличить время хранения Кэша для изображений. 2. Изображения по сайту перевести в формат ...