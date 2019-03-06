Доработка сайта на системе Magento

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать сайт на Magento в соответствии с таким же сайтом на .com домене. Сайт белорусский. Нужно доработать шапку и футер. В шапке только избранное добавить и корзину. 

https://www.balmessence.com/

http://www.balmessence.by/

Magento
5 лет назад
babinetsanton
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Парсинг данных с API сервера

    $170

    Всем доброго времени суток!) Цель: написать [u][b]сайт[/b][/u] - парсер, который будет вытягивать с API сервера данные, структурировать их, и построить функционал сайта по заданному алгоритму. Есть уже определенная структура сайта (на макете), в которой необходимо все реализовать Спарсеренные ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки YII

    Необходимы доработки по сайту написанным на YII 1. Доработак не много. Оплата почасовая. Приступить нужно как можно раньше.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизировать сайт для более быстрой загрузки

    Создан на modx revo На https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ набирает 23 балла для мобильных и 81 для компьютеров. Нужно сделать хотя бы 95. То есть как минимум сделать: 1. Увеличить время хранения Кэша для изображений. 2. Изображения по сайту перевести в формат ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Небольшая доработка сайт на WP

    Добрй день! Сайт - бытовки-быстро.рф 1. На сайте есть произвольный тип записей Товары, там есть Метки по подобию с обычными записями - все метки нужно вывести на главную и на соответствующих страницах товаров. При клике по метке(тегу) ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать логику работы фильтра и блоков на сайте Open Cart 2.3

    Необходимо доделать не большой перечень остаточных правок на сайте.  Приглашаем к сотрудничеству специалистов у которых есть опыт работ с Open Cart и решения данных задач.  Во вложении скрины. Ссылку по заданию в личку.  Просим адекватно оценивать свои силы, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка шаблона сайта на Bitrix

    Лицензия 1С-битрикс: есть  Редакция: Бизнес  Готовое  решение: Delux  Интеграция с 1С: настроена выгрузка каталога кресел, будет выгрузка кабинетов тоже, есть специалист с нашей стороны  Интеграция с CRM: не требуется  --------------------------------------------------------------------  Необходимо доработать готовое решение на базе наборов и комплектов под наш ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка админки на laravel и api

    $300

    Добрый день, есть мобильное приложение с регистрацией пользователей и заказами типа youdo, надо для него сделать бекенд, админку и api. ориентируемся на 1-2 недели и 20тр. Есть техническое задание, готовы предоставить. Все что можно упростить ...

    Laravel
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад