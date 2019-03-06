Сделать шаблон

Всем доброго времени суток! Цель: написать [b][u]сайт - парсер[/u][/b], который будет выгружать данные с API сервера, структурировать на сайте и размещать в определенных местах, разработать функционал сайта по заданному алгоритму. Есть уже определенная структура сайта на макете, по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо установить новый шаблон новой версии на старую админку
или как угодно, самое главное, чтоб админка осталась старая.
В шаблоне надо будет убрать кое то, а что то оставить..
Есть шаблон http://livedemo00.template-help.com/opencart_63370/
его надо установить на этот сайт, дизайн http://fermermag.ru/
есть бэкап сайта нашего старого
есть шаблон купленный...
Есть бэкап сайта что сделал нам прогораммист, но он написал что надо базу синхрогизировать как то...
И доработать шаблон...
все данные могу предоставить
готова оплачивать поэтапно
пишите сразу сумму и сроки
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