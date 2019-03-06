Сделать шаблон

Надо установить новый шаблон новой версии на старую админку

или как угодно, самое главное, чтоб админка осталась старая.

В шаблоне надо будет убрать кое то, а что то оставить..

Есть шаблон http://livedemo00.template-help.com/opencart_63370/

его надо установить на этот сайт, дизайн http://fermermag.ru/

есть бэкап сайта нашего старого

есть шаблон купленный...

Есть бэкап сайта что сделал нам прогораммист, но он написал что надо базу синхрогизировать как то...

И доработать шаблон...

все данные могу предоставить

готова оплачивать поэтапно

пишите сразу сумму и сроки