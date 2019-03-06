Создание XML фида для интернет-магазина

Всем доброго времени суток! Цель: написать [b][u]сайт - парсер[/u][/b], который будет выгружать данные с API сервера, структурировать на сайте и размещать в определенных местах, разработать функционал сайта по заданному алгоритму. Есть уже определенная структура сайта на макете, по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть готовый фид для Яндекс Директ, который обновляется на нашей стороне. Однако там большой косяк с ID, они сильно длинные для Яндекса. [table]
В итоге есть две задачи
1. Заменять ID в фиде - это нужно для валидации фида в яндексе
2. Преобразовать фид в другой формат (XML) для работы с фб и гуглом.
1 задача: взять исходный фид, написать алгоритм, который будет менять структуру файла и выкладывать этот файл в WEB.
Сейчас фид тут https://223104.selcdn.ru/hc-market-prod/smart_banners_items_data.xml . Фид обновляется каждые 3 часа.
2 задача: Для второй задачи надо взять получившийся фид из первой задачи (или можно исходный фид) и преобразовать его в формат FB ( он подойдет и для Google). Образец фида для второй отправлю позже, почему-то система не дает прикрепить файлы в формате XML.
Тут тоже надо преобразовать фид в веб версию и выложить на сервер, чтобы он обновлялся каждые 3 часа.
Оцените, пожалуйста, сложность задачи и предлагайте прайс.Обязательные требования1) фид из первой задачи обязательно должен пройти модерацию в Яндекс директ
2) фид из второй задачи должен пройти модерацию на FaceBook
3) Фиды должны обновляется на сервере автоматически
4) оплачивает юр. лицо, поэтому важно наличие ИП, ООО и.т.д.[/table]
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