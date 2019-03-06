Создание XML фида для интернет-магазина

У нас есть готовый фид для Яндекс Директ, который обновляется на нашей стороне. Однако там большой косяк с ID, они сильно длинные для Яндекса. [table]

В итоге есть две задачи

1. Заменять ID в фиде - это нужно для валидации фида в яндексе

2. Преобразовать фид в другой формат (XML) для работы с фб и гуглом.

1 задача: взять исходный фид, написать алгоритм, который будет менять структуру файла и выкладывать этот файл в WEB.

Сейчас фид тут https://223104.selcdn.ru/hc-market-prod/smart_banners_items_data.xml . Фид обновляется каждые 3 часа.

2 задача: Для второй задачи надо взять получившийся фид из первой задачи (или можно исходный фид) и преобразовать его в формат FB ( он подойдет и для Google). Образец фида для второй отправлю позже, почему-то система не дает прикрепить файлы в формате XML.

Тут тоже надо преобразовать фид в веб версию и выложить на сервер, чтобы он обновлялся каждые 3 часа.

Оцените, пожалуйста, сложность задачи и предлагайте прайс.Обязательные требования1) фид из первой задачи обязательно должен пройти модерацию в Яндекс директ

2) фид из второй задачи должен пройти модерацию на FaceBook

3) Фиды должны обновляется на сервере автоматически

4) оплачивает юр. лицо, поэтому важно наличие ИП, ООО и.т.д.[/table]