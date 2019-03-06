Удалить вирус с сайта на WP

Веб-программированиеЗавершен1 заявка560 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт заблокирован в Яндексе, перенаправляет на вредоносный сайт. Нужно найти причину, вылечить, и проверить чтобы не повторялась ситуация. Доступы/данные скину в процессе.

5 лет назад
noctis-seo
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kuzmit4
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$30
1 день
WMZ
Все отлично. Дмитрий сделал быстро, выслал новые доступы, помог снять блокировку в Яндексе. Рекомендую за оперативность и четкость в работе!
Четкое, понятное задание, оперативная связь, быстрая оплата. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Парсер-сайт данных с API сервиса

    $250

    Всем доброго времени суток! Цель: написать [b][u]сайт - парсер[/u][/b], который будет выгружать данные с API сервера, структурировать на сайте и размещать в определенных местах, разработать функционал сайта по заданному алгоритму. Есть уже определенная структура сайта на макете, по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Спарсить информацию по магазинам на AliExpress в таблицу Excel

    Здравствуйте!  ЦЕНА: ДОГОВОРНАЯ  Необходимо программно спарсить (написать парсер) список магазинов определённой тематики (очки, линзы, оправы, футляры, чехлы) и информацию о магазинах с площадки AliExpress в подготовленную Excel таблицу.   Шаблон Excel таблицы прилагается.  Также прилагается видеоролик в котором объясняется какие ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизация и доработка сайта rusautozap.ru

    Сайт на платформе docpart   1. Логотип привести в соответствие размерам страницы.   2. Добавить контактную информацию под логотип на лицевой странице   3. Сделать автоматическое наполнение визуального каталога товаров в соответствии с подгружаемыми прайсами (как на платформе abcp), если это ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Натяжка вёрстки на netcat, программирование компонентов

    Есть вёрстка http://test212.deepdesign.com.ua необходимо натянуть на CMS Netcat, сделать программирование компонентов, подготовить полностью сайт для наполнения информацией.  Большинство блоков на главной странице остается как в вёрстке, программирование и выносить для изменений не требуется.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Небольшие доработки на vuejs + google maps

    $50

    Нужно доработать страничку на vuejs.  Предыдущий исполнитель пропал не доделав до конца работу. Что нужно сделать: Cтилизацию в material design, можно вручную, можно использовать vuetify. Так же доработать такие моменты: 1. Есть селект в котором можно выбрать big/middle/small station ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать шаблон

    Надо установить новый шаблон новой версии на старую админку или как угодно, самое главное, чтоб админка осталась старая. В шаблоне надо будет убрать кое то, а что то оставить.. Есть шаблон [url=http://livedemo00.template-help.com/opencart_63370/]http://livedemo00.template-help.com/opencart_63370/[/url] его надо установить на этот сайт, дизайн [url=http://dev.fermermag.ru/]http://fermermag.ru/[/url] есть ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта на системе Magento

    Нужно доработать сайт на Magento в соответствии с таким же сайтом на .com домене. Сайт белорусский. Нужно доработать шапку и футер. В шапке только избранное добавить и корзину.  https://www.balmessence.com/ http://www.balmessence.by/

    Magento
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг данных с API сервера

    $170

    Всем доброго времени суток!) Цель: написать [u][b]сайт[/b][/u] - парсер, который будет вытягивать с API сервера данные, структурировать их, и построить функционал сайта по заданному алгоритму. Есть уже определенная структура сайта (на макете), в которой необходимо все реализовать Спарсеренные ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад