Оптимизация и доработка сайта rusautozap.ru

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка270 просмотров
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Сайт на платформе docpart  

1. Логотип привести в соответствие размерам страницы.  

2. Добавить контактную информацию под логотип на лицевой странице  

3. Сделать автоматическое наполнение визуального каталога товаров в соответствии с подгружаемыми прайсами (как на платформе abcp), если это не возможно, то убрать его.  

4. Добавить раздел "Автосервис" в меню.  

5. Добавить каталог для подбора автозапчастей.  

6. Добавить платежную систему.  

7. Добавить поставщиков по api.

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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