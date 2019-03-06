Ошибка кода

У нас есть готовый фид для Яндекс Директ, который обновляется на нашей стороне. Однако там большой косяк с ID, они сильно длинные для Яндекса. [table] В итоге есть две задачи 1. Заменять ID в фиде - это нужно ...
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