Ошибка кода

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Подскажите пожалуйста как исправить ошибку takes no arguments . Язык программирования  питон. 

5 лет назад
guest_15518845847404
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад