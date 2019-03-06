Доработки веб-сервиса на PHP (есть подробное ТЗ)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Нужен программист для доработки сервиса для вебмастеров. Сервис написан на СоdeIgniter, сервис несложный. 

Техническое Задание – в приложении (текст и подробное видео). 

PHP
5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад