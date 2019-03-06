Codeigniter ImageCms 4.11 доработка модулей

У нас есть готовый фид для Яндекс Директ, который обновляется на нашей стороне. Однако там большой косяк с ID, они сильно длинные для Яндекса. [table] В итоге есть две задачи 1. Заменять ID в фиде - это нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во общем есть CMS(ImageCms) она на CodeIgniter.
В CMS есть стандартные модули, есть модуль баннеров, нужно копирнуть шаблон баннера или переделать полностью этот модуль,
что в это входит:
1. Полностью переверстать, под все экраны,добавив новые элементы
2. Переделать админку модуля – добавив функционал.
2.2. В админке баннера нужно сделать совместимость, с выводом другова модуля (модуль форм), PopUp окна через поле
ввода.
______________
_ . _ . _
Модуль баннеров:
В стандартный установки движка, в модуль баннера входят две разных каруселей баннеров, что нужно сделать:
Чтоб при входе в модуль баннеров, на основе баннеров, двух баннеров и нового баннера (описанного выше) создавался новый
баннер. То есть чтоб не копировать в файлах баннеры в папках в системе, а
просто нажималось создать баннер из админки, на основе такова та баннера, и
получался новая карусель баннеров.
______________
Модуль форм:
_ . _ . _
1. Нужно его скачать и установить сгитхаба (это легко делается)
2. Создать виджет обычной формы (это легко делается в админке прям)
2.2 Сверстать стили к форме по макету, во всех разрешениях
3. Сделать ещё один виджет формы (этолегко делается в админке прям)
3.2 Сверстать стили по макету, и вывести какPopUp форму, во всех разрешениях
4. Сверстать стили PopUp окна"Спасибо" во всех разрешениях, ко всем формам (тоесть один раз,
и ко всем формам копирнуть),
______________
_ . _ . _
В движке есть коды аналитики (яндекс/гугл) уже установленные, но они уже устарели, их нужно будет заменить (не коды сайта от
метрики, а сами коды).
______________
_ . _ . _
Есть файл обработки виджетов и файл обработки модулей, умельцы на форуме переделали файл обработки виджета, чтоб его можно
было вставлять из админки в любую часть текста.
По такому принципу нужно переделать файл обработки модуля, чтоб можно было модуль вставлять в текст из админки.
______________
_ . _ . _
Все элементы отрисованы в макетах, включая админку для баннера, есть более подробное ТЗ.
______________
_ . _ . _
Работа по безопасной сделки или можно скачать версию 4.11 с сайта, установить у себя сделать все доработки,
продемонстрировать и получить оплату.
______________
_ . _ . _
Доработать функционал модуля форм, чтоб легко можно было зацепить цели метрики и гугла, для отслеживания
отправки заявки. Или прописать это в стилях виджета к созданным формам.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, есть мобильное приложение с регистрацией пользователей и заказами типа youdo, надо для него сделать бекенд, админку и api. ориентируемся на 1-2 недели. Есть техническое задание, готовы предоставить. Все что можно упростить – упрощаем. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день.Есть 1С Управление торговым предприятием 8,3.Есть сайты на движках: opencart, хорошоп от horoshop.ua, самопал от abc solution.[url=https://prom.ua/Ledstorm.html] [/url]1. Необходимо автоматизировать выгрузку и синхронизацию данных из 1C на эти сайты. 2. Возможно ли обратное поступление заказов через ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужен программист для доработки сервиса для вебмастеров. Сервис написан на СоdeIgniter, сервис несложный. Техническое Задание – в приложении (текст и подробное видео).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
ТЗ https://dropmefiles.com/rSaaY Версия ocStore 2.3.0.2.3 Жду предложения по цене/срокам.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Подскажите пожалуйста как исправить ошибку takes no arguments . Язык программирования питон.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, У нас есть сайт https://www.fun-travel.com.ua На нем находится несколько модулей тура(поиск тура, витрины туров, минимальные цены), требуется настроить их корректную работу. Раньше все работало, потом код устарел. Требуется исполнитель из Украины. Пост оплата на приват карту. Прошу озвучить стоимость и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, уважаемые программисты. Имеем сайт на WP, очень долго загружается, очень много битых ссылок, 404 страниц, кривых страниц. Кроме того, нужно создать систему 301 редиректов и разобраться с кешированием (стоит плагин, после каждого изменения надо ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно скопировать сайт и немного переделатьВеб-программирование13 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт заблокирован в Яндексе, перенаправляет на вредоносный сайт. Нужно найти причину, вылечить, и проверить чтобы не повторялась ситуация. Доступы/данные скину в процессе.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад