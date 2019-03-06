Codeigniter ImageCms 4.11 доработка модулей

Во общем есть CMS(ImageCms) она на CodeIgniter.

В CMS есть стандартные модули, есть модуль баннеров, нужно копирнуть шаблон баннера или переделать полностью этот модуль,

что в это входит:

1. Полностью переверстать, под все экраны,добавив новые элементы

2. Переделать админку модуля – добавив функционал.

2.2. В админке баннера нужно сделать совместимость, с выводом другова модуля (модуль форм), PopUp окна через поле

ввода.

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Модуль баннеров:

В стандартный установки движка, в модуль баннера входят две разных каруселей баннеров, что нужно сделать:

Чтоб при входе в модуль баннеров, на основе баннеров, двух баннеров и нового баннера (описанного выше) создавался новый

баннер. То есть чтоб не копировать в файлах баннеры в папках в системе, а

просто нажималось создать баннер из админки, на основе такова та баннера, и

получался новая карусель баннеров.

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Модуль форм:

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1. Нужно его скачать и установить сгитхаба (это легко делается)

2. Создать виджет обычной формы (это легко делается в админке прям)

2.2 Сверстать стили к форме по макету, во всех разрешениях

3. Сделать ещё один виджет формы (этолегко делается в админке прям)

3.2 Сверстать стили по макету, и вывести какPopUp форму, во всех разрешениях

4. Сверстать стили PopUp окна"Спасибо" во всех разрешениях, ко всем формам (тоесть один раз,

и ко всем формам копирнуть),

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В движке есть коды аналитики (яндекс/гугл) уже установленные, но они уже устарели, их нужно будет заменить (не коды сайта от

метрики, а сами коды).

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Есть файл обработки виджетов и файл обработки модулей, умельцы на форуме переделали файл обработки виджета, чтоб его можно

было вставлять из админки в любую часть текста.

По такому принципу нужно переделать файл обработки модуля, чтоб можно было модуль вставлять в текст из админки.

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Все элементы отрисованы в макетах, включая админку для баннера, есть более подробное ТЗ.

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Работа по безопасной сделки или можно скачать версию 4.11 с сайта, установить у себя сделать все доработки,

продемонстрировать и получить оплату.

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Доработать функционал модуля форм, чтоб легко можно было зацепить цели метрики и гугла, для отслеживания

отправки заявки. Или прописать это в стилях виджета к созданным формам.