Codeigniter ImageCms 4.11 доработка модулей

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Во общем есть CMS(ImageCms)  она на CodeIgniter. 

В CMS есть стандартные модули, есть модуль баннеров, нужно копирнуть шаблон баннера или переделать полностью этот модуль,

что в это входит: 

1. Полностью переверстать, под все экраны,добавив новые элементы 

2. Переделать админку модуля – добавив функционал. 

2.2. В админке баннера нужно сделать совместимость, с выводом другова модуля (модуль форм), PopUp окна через поле

ввода. 

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Модуль баннеров: 

В стандартный установки движка, в модуль баннера входят две разных каруселей баннеров, что нужно сделать:  

Чтоб при входе в модуль баннеров, на основе баннеров, двух баннеров и нового баннера (описанного выше) создавался новый

баннер. То есть чтоб не копировать в файлах баннеры в папках в системе, а

просто нажималось создать баннер из админки, на основе такова та баннера, и

получался новая карусель баннеров. 

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Модуль форм: 

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1. Нужно его скачать и установить сгитхаба (это легко делается)

2. Создать виджет обычной формы (это легко делается в админке прям) 

2.2 Сверстать стили к форме по макету, во всех разрешениях 

3. Сделать ещё один виджет формы  (этолегко делается в админке прям) 

3.2 Сверстать стили по макету, и вывести какPopUp форму, во всех разрешениях 

4. Сверстать стили PopUp окна"Спасибо"  во всех разрешениях, ко всем формам (тоесть один раз,

и ко всем формам  копирнуть), 

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В движке есть коды аналитики (яндекс/гугл) уже установленные, но они уже устарели, их нужно будет заменить (не коды сайта от

метрики, а сами коды). 

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Есть файл обработки виджетов и файл обработки модулей, умельцы на форуме переделали файл обработки виджета, чтоб его можно

было вставлять из админки в любую часть текста. 

По такому принципу нужно переделать файл обработки модуля, чтоб можно было модуль вставлять в текст из админки. 

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Все элементы отрисованы в макетах, включая админку для баннера, есть более подробное ТЗ. 

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Работа по безопасной сделки или можно скачать  версию 4.11 с сайта, установить у себя сделать все доработки,

продемонстрировать и получить оплату. 

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Доработать функционал модуля форм, чтоб легко можно было зацепить цели метрики и гугла, для отслеживания

отправки заявки. Или прописать это в стилях виджета к созданным формам.

5 лет назад
sfanta
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад