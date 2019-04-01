Запрограммировать лендинг

$100
Веб-программированиеЗавершен12 заявок238 просмотров
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Требуется запрограммировать готовую верстку landing page

Необходимы функции:

После нажатия на кнопку получить книгу, необходимо отправить посетителю письмо с ссылкой на книгу

В админке:

Настройка почты (ssl smtp)

Настройка шаблона письма

Список e-mail адресов

Верстка https://drive.google.com/open?id=1sCF7dBMnvq1g-CKQetafeYcOnNxhEtvw

Рассмотрю так же готовые варианты на wp или других движках. 

Бюджет до 100 usd.

Цена/Сроки/Вопросы в ПМ

5 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
MaGu_Od
Максим 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$100
3 дня
Отличная работа! Рекомендую!
Юрий почти идельный заказчик. И главное адекватный. Постановка задачи, уточнения и вопросы, оплата все четко, по сути. Спасибо. Предложение по СЕО в силе. ) Спасибо.