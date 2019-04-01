Запрограммировать лендинг

У нас есть готовый фид для Яндекс Директ, который обновляется на нашей стороне. Однако там большой косяк с ID, они сильно длинные для Яндекса. [table] В итоге есть две задачи 1. Заменять ID в фиде - это нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется запрограммировать готовую верстку landing page
Необходимы функции:
После нажатия на кнопку получить книгу, необходимо отправить посетителю письмо с ссылкой на книгу
В админке:
Настройка почты (ssl smtp)
Настройка шаблона письма
Список e-mail адресов
Верстка https://drive.google.com/open?id=1sCF7dBMnvq1g-CKQetafeYcOnNxhEtvw
Рассмотрю так же готовые варианты на wp или других движках.
Бюджет до 100 usd.
Цена/Сроки/Вопросы в ПМ
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