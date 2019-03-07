Выкачать ТОП-10 google по запросам в Mysql

$80
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки275 просмотров
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Есть 40 к запросов, меня интересует, какие по этим запросам конкуренты в выдаче топ-10 google.

Результат в sql вида

запрос|позиция|урл сайта|заголовок сайта|сниппет сайта

Сделать за сутки.

MySQL
5 лет назад
Ungherora
29 летФранция
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад