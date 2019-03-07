Программирования сайта с привязкой в Вконтакте.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок138 просмотров
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Нужна помощь по программной части,а точнее связать сайт с вк,+получение прав редактора(сообществ пользователей Вк) для сайта.

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5 лет назад
serega130790
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад