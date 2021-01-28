Продвижение в Google (Германия)

Требуется специалист, умеющий продвигать сайты в Google по Европе, сайты на немецком языке в основном.

Сайт связан с антиквариатом.

Сайт на WordPress.

Yoast SEO можно установить, но нужно не просто прописать meta и заголовки, а нужно offpage хорошо уметь раскрутить.

Прошу Ваши работы и примерная стоимость.