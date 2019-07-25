2. Сайт каталог: - https://puzzlekz.bitrix24.ru/company/p...view/4717/ Утверждена верстка проекта 1. http://31.148.99.29:3030/ - Главная страница 2. http://31.148.99.29:3030/catalog.html - Каталог товаров 3. http://31.148.99.29:3030/single-product.html - карточка товара 4. http://31.148.99.29:3030/services.html - Страница услуг. Нужны ключевые моменты по услугам, чтобы копирайтер отписала текста. ...
Максимально простой интернет-магазин спортивной фармакологии
Здравствуйте! Нужно сделать максимально простой интернет-магазин спортивной фармакологии. Для примера https://farmaua.com/
Дизайн особой роли не играет - пусть даже по шаблону. Главное, чтобы было удобно самому администрировать сайт и чтобы все отлично работало.
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