Максимально простой интернет-магазин спортивной фармакологии

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Завершен23 заявки240 просмотров

Здравствуйте! Нужно сделать максимально простой интернет-магазин спортивной фармакологии. Для примера https://farmaua.com/

Дизайн особой роли не играет - пусть даже по шаблону. Главное, чтобы было удобно самому администрировать сайт и чтобы все отлично работало. 

6 лет назад
guest_15633768138982
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$60
3 дня
Escrow
Елена - отличный специалист! Все в срок, профессионально, быстро. Рекомендую!
Отличный заказчик. Чёткая постановка задачи. Постоянно на связи. Рекомендую

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад