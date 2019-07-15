Дизайн Нужен макеты ИМ: 1) Мобильной версии 2) Версии для планшетов 3) Десктопной версии и шире Нужны дизайны 10 страниц: 1) Главная страница 2) Страница категорий ...
Чаты вотсап Жильцов Жилищных Комплексов в Москве и Московской Области
Мне нужны Чаты вотсап Жильцов Жилищных Комплексов в Москве и Московской Области
(Жильцы определенных домов собирают группу в вотсап и обсуждают любые темы)
На данный момент имеем порядка 80 чатов
Нужно порядка 100-150 чатов (Разные дома/Разные ЖК)
Сроки: 1-3 дня максимум
Заявки фрилансеров
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