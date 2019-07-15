Чаты вотсап Жильцов Жилищных Комплексов в Москве и Московской Области

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка156 просмотров

Мне нужны Чаты вотсап  Жильцов Жилищных Комплексов в Москве и Московской Области 

(Жильцы определенных домов собирают группу в вотсап и обсуждают любые темы) 

На данный момент имеем порядка 80 чатов  

Нужно порядка 100-150 чатов (Разные дома/Разные ЖК) 

Сроки: 1-3 дня максимум

6 лет назад
marmustafaev
Марат 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров