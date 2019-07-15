Интегрировать верстку сайта на open cart

$150
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Закрыт6 заявок156 просмотров

2. Сайт каталог:  - https://puzzlekz.bitrix24.ru/company/p...view/4717/

Утверждена верстка проекта

1. http://31.148.99.29:3030/ - Главная страница

2. http://31.148.99.29:3030/catalog.html - Каталог товаров

3. http://31.148.99.29:3030/single-product.html - карточка товара

4. http://31.148.99.29:3030/services.html - Страница услуг. Нужны ключевые моменты по услугам, чтобы копирайтер отписала текста. Можно пример конкурентов предоставить мы допишем.

5.http://31.148.99.29:3030/single-service.html - карточка услуги

6. http://31.148.99.29:3030/projects.html - страница проектов, нужно чтобы вы подготовили

7. http://31.148.99.29:3030/single-project.html - карточка проектов

8. http://31.148.99.29:3030/posts.html - страница новостей подготовить новости для выкладки на сайт

9. http://31.148.99.29:3030/single-post.html - карточка новости

10. http://31.148.99.29:3030/about.html - вышлите пожалуйста информацию о компании

11. http://31.148.99.29:3030/contacts.html - страница контактов выслать информацию какие данные выложить на странице

Задача: 

Интегрировать сайт на OpenCart. 

Opencart
6 лет назад
Puzzle-KZ
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров