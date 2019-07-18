Сделать сайт на Битриксе

ТЗ по личному кабинету: Имеется каталог товаров с розничными ценами на Joomshopping. Выгрузка с обновлениями товарных позиций происходит один раз в сутки из 1:С. В 1:С также прописаны несколько групп пользователей: условно, админ магазина ...