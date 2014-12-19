Оптимизировать сайт под Page Speed

HTML-версткаЗакрыт2 заявки189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

WP, шаблон M u l t i n e w s.

Необходимо оптимизировать сайт согласно пунктам:

1.Удалите код JavaScript, препятствующий отображению :

_site.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?68ba8c

_site.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?68ba8c

_site.com/wp-includes/js/tw-sack.min.js?68ba8c

_vk.com/js/api/openapi.js?116&68ba8c

/*необходимо не удалить, а оптимизировать код, без потери имеющихся функций в шаблоне/

2. Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

_site.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?68ba8c

_site.com/wp-content/plugins/mulry-rating/assets/css/frontend.css?68ba8c

_netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css?ver=4.1

_site.com/wp-content/theme/multinews/css/main.css?68ba8c

_site.com/wp-content/theme/multinews/css/plugins.min.css?68ba8c

_site.com/wp-includes/css/dashicons.min.css?68ba8c

_site.com/wp-content/themes/multinews/style.css?68ba8c

_site.com/wp-content/themes/multinews/css/media.css?68ba8c

_site.com/wp-content/uploads/js_composer/custom.css?68ba8c

_fonts.googleapis.com/…0%2C400italic%2C700italic&ver=1418945904

_site.com/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/themes/vertical.css?version=3.5.3&68ba8c

_site.com/wp-content/plugins/wp-ds-blog-map/wp-ds-blogmap.css?68ba8c

3. Используйте кеш браузера

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

далее идут в основном фото к статьям из папки uploads, а также:

_assets.pinterest.com/js/pinit.js (65 секунд)

_assets.pinterest.com/js/pinit_main.js?PIN_16423 (77 секунд)

_assets.pinterest.com/js/pinit.js?68ba8c (5 минут)

_widgets.pinterest.com/…callback=PIN_1418975440198.f.callback[0] (14,8 минуты)

_platform.twitter.com/widgets.js (30 минут)

_apis.google.com/js/api.js (30 минут)

_apis.google.com/js/plusone.js (30 минут)

_mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)

_oauth.googleusercontent.com/…e:rpc:shindig.random:shindig.sha1.js?c=2 (60 минут)

/*работает плагин w3 Total Cache, вероятно не корректно настроен, необходимо правильно его настроить, либо можете попробовать другой аналогичный плагин, но без потери работоспособности и адаптивности сайта (исчезновение слайдера, съехавший сайдбар и прочее).

Указывайте стоимость за весь объем работы, после выполнения которой вышеперечисленные рекомендации PageSpeed будут выполнены в полном объеме. Частичное выполнение повлечет частичную оплату. Доступ ftp - перед началом работы. Оплата после тестирования (через 2-3 часа после завершения).

9 лет назад
Work_home
Ольга 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
  • Похожие заказы

  • Верстка ИМ

    $80

    Нужно срочно сверстать ИМ. 7 страниц. Срок два дня. Адаптивная верстка.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Wordpress вывод записей плитками (сеткой)

    $5

    сделать сделать вывод записей плитками по 4 в ряд с отображением миниатюры? как здесь selftrips.ru. (Сейчас для этого используется плагин, но он конфликтует с другим плагином.) Вывести: 1. последние 4 записи 2. Последние 4 записи из определенной рубрики 3. случайные ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделать фиксированную верстку в резиновую.

    Есть сайт - www.du(k)on.by С фиксированной версткой в 1040px, нужно переделать ее в резину, с минимальным значением 1040, максимальным - 1600px. Свой размер меняет только контентная область, размер сайдбара остается таким же, как и был. Элементы в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка и программинг модх

    $50

    Нужно сделать адаптированную верстку, приделать пару модулей, так же настроить корректную работу ЛК подробное тз скину выбранному исполнителю оставляйте ваши заявки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка + натяжка на Joomla 3.3 + функционал.

    $300

    Есть готовый дизайн в PSD https://yadi.sk/i/sqt87glgdU5tH Нужно сделать верстку HTML5 + CSS3 ( https://yadi.sk/i/JIXxl_rHdU7Zc на скриншоте показано что psd разложен по папочкам) , натяжку на joomla3 (возможно + joomshoping что вроде этого http://infrakrasnayasauna.ru/catalog/active-heat-solo-carbon ), определиться ...

    Joomla
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка вёрстки HTML

    $350

    Требуется доверстать отсутствующие страницы и внести изменения в имеющиеся. Добавить элементы, поправить баги, cделать все адаптивно под мобильные(именно адаптивно чтобы элементы переносились) страницу первую нужно выполнить сегодня далее сроки обсудим, оплата по этапно по факту готовности ...

    HTML
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад