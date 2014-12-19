Оптимизировать сайт под Page Speed

Исправить ошибки в коде сайта на ucoz
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WP, шаблон M u l t i n e w s.
Необходимо оптимизировать сайт согласно пунктам:
1.Удалите код JavaScript, препятствующий отображению :
_site.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?68ba8c
_site.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?68ba8c
_site.com/wp-includes/js/tw-sack.min.js?68ba8c
_vk.com/js/api/openapi.js?116&68ba8c
/*необходимо не удалить, а оптимизировать код, без потери имеющихся функций в шаблоне/
2. Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
_site.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?68ba8c
_site.com/wp-content/plugins/mulry-rating/assets/css/frontend.css?68ba8c
_netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css?ver=4.1
_site.com/wp-content/theme/multinews/css/main.css?68ba8c
_site.com/wp-content/theme/multinews/css/plugins.min.css?68ba8c
_site.com/wp-includes/css/dashicons.min.css?68ba8c
_site.com/wp-content/themes/multinews/style.css?68ba8c
_site.com/wp-content/themes/multinews/css/media.css?68ba8c
_site.com/wp-content/uploads/js_composer/custom.css?68ba8c
_fonts.googleapis.com/…0%2C400italic%2C700italic&ver=1418945904
_site.com/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/themes/vertical.css?version=3.5.3&68ba8c
_site.com/wp-content/plugins/wp-ds-blog-map/wp-ds-blogmap.css?68ba8c
3. Используйте кеш браузера
Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
далее идут в основном фото к статьям из папки uploads, а также:
_assets.pinterest.com/js/pinit.js (65 секунд)
_assets.pinterest.com/js/pinit_main.js?PIN_16423 (77 секунд)
_assets.pinterest.com/js/pinit.js?68ba8c (5 минут)
_widgets.pinterest.com/…callback=PIN_1418975440198.f.callback[0] (14,8 минуты)
_platform.twitter.com/widgets.js (30 минут)
_apis.google.com/js/api.js (30 минут)
_apis.google.com/js/plusone.js (30 минут)
_mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)
_oauth.googleusercontent.com/…e:rpc:shindig.random:shindig.sha1.js?c=2 (60 минут)
/*работает плагин w3 Total Cache, вероятно не корректно настроен, необходимо правильно его настроить, либо можете попробовать другой аналогичный плагин, но без потери работоспособности и адаптивности сайта (исчезновение слайдера, съехавший сайдбар и прочее).
Указывайте стоимость за весь объем работы, после выполнения которой вышеперечисленные рекомендации PageSpeed будут выполнены в полном объеме. Частичное выполнение повлечет частичную оплату. Доступ ftp - перед началом работы. Оплата после тестирования (через 2-3 часа после завершения).
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