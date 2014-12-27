Адаптивную верстку сделать

$100
HTML-версткаЗавершен29 заявок321 просмотр
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Адаптивную верстку сделать макеты в приложение для ознакомления жду от вас предложений

9 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
TitokR
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$90
4 дня
1)Скорость работы 2)Адекватность 3)Процесс Работы очень приятен во всех отношениях. Рекомендую однозначно!
В целом - сотрудничеством доволен.
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