Требуется доверстать отсутствующие страницы и внести изменения в имеющиеся. Добавить элементы, поправить баги, cделать все адаптивно под мобильные(именно адаптивно чтобы элементы переносились) страницу первую нужно выполнить сегодня далее сроки обсудим, оплата по этапно по факту готовности ...
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Адаптивную верстку сделать макеты в приложение для ознакомления жду от вас предложений
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