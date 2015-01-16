Скопировать простейшую админку, CRM с уже готовой программы.

1. Необходимо скопировать админку, CRM c уже готовой админки. Также необходимо будет пояснить основные принципы действия скопированной админки для того чтобы заказчик мог ей управлять.

Также необходима будет консультация по интегрированию одностраничного сайта(интернет магазин) и созданной новой админки. Смысл в том чтоб заявки с одностраничного сайта попадали в созданную админку.