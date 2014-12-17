Верстка страниц сайта

Интересуют некоторые доработки по сайту. Сайт самописный на PHP Jquery. Что нужно сделать: 1. Доделать форму (онлайн заявку), и сделать так , чтобы при отправлении письмо с данными приходило на почту. Вот сайт как пример http://blitzzime.ru/, там ...