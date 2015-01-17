Описание Окно оформления заказа должно содержать в себе следующие пункты: a.Вверху должен отображаться состав заказа и выбор нужно количества 1,2,3 (см прил.1) + доставка 350 рублей. Возможность выбора доставки почтой или ...
- $25Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Здраствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходима онлайн-админка для товарных лендингов, на которую будут скидываться лиды. Проект долгосрочный, в связи с ограничением бюджета вначале предполагается осуществить необходимый минимум функций, с последующим постепенным добавлением функционала. Другими ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Нужна простейшая админка куда бы приходили лиды с одностраничных лендингов. Существует несколько одностраничных сайтов на которых пользователи оставляют заявки на наши продукты. Необходимо создать админку, в которую данные заказы бы ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужна понятная, легко интегрируемая CRM система для интернет магазина и одностраничных сайтовПрикладное ПО6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
1. Необходимо скопировать админку, CRM c уже готовой админки. Также необходимо будет пояснить основные принципы действия скопированной админки для того чтобы заказчик мог ей управлять. Также необходима будет консультация по интегрированию одностраничного сайта(интернет ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад