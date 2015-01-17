alexfilin

Филин alexfilin

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Форма для оформления заказа

    $25

    Описание Окно оформления заказа должно содержать в себе следующие пункты: a.Вверху должен отображаться состав заказа и выбор нужно количества 1,2,3 (см прил.1) + доставка 350 рублей. Возможность выбора доставки почтой или ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Админка для товарных лендингов

    $100

    Здраствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходима онлайн-админка для товарных лендингов, на которую будут скидываться лиды. Проект долгосрочный, в связи с ограничением бюджета вначале предполагается осуществить необходимый минимум функций, с последующим постепенным добавлением функционала. Другими ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Админка, CRM, CMS

    $100

    Нужна простейшая админка куда бы приходили лиды с одностраничных лендингов. Существует несколько одностраничных сайтов на которых пользователи оставляют заявки на наши продукты. Необходимо создать админку, в которую данные заказы бы ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скопировать простейшую админку, CRM с уже готовой программы.

    $50

    1. Необходимо скопировать админку, CRM c уже готовой админки. Также необходимо будет пояснить основные принципы действия скопированной админки для того чтобы заказчик мог ей управлять. Также необходима будет консультация по интегрированию одностраничного сайта(интернет ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Админка для товарных лендингов
Очень доволен сотрудничеством. Интереснейшая задача и своевременная оплата.
Все работает, все в срок
Ответный отзыв
dev_n
31 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Форма для оформления заказа
Хорошая постановка задачи. Своевременная оплата. Рекомендую
Хорошая верстка и соблюдение сроков. Создал очень понятную форму для оформления заказа. Спасибо. Рекомендую.
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